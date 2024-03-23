Про це повідомляє CBS News із посиланням на анонімного представника американської адміністрації.

Угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку в заяві, опублікованій на афілійованих каналах у соціальних мережах. У заяві, опублікованій її інформаційним агентством Aamaq, група заявила, що напала на людей у місті Красногорськ на околиці Москви, убивши та поранивши сотні людей.

Американський чиновник сказав CBS News, що у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність “Ісламської держави”, і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах. Співрозмовник також підтвердив, що США надали Росії розвідувальні дані про потенційну атаку. Такі самі дані публікує і газета The New York Times.

Раніше про те, що відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ, повідомило агентство Reuters з посиланням на Telegram-канал, пов’язаний із угрупуванням, визнаним терористичним у кількох країнах світу.

Спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту, повідомляє канал “Важные истории” з посиланням на джерело, близьке до оперативного штабу. Хто може стояти за нападом, силовики поки що не з’ясували.