Терористичне угруповання «Ісламська держава», яке взяло на себе відповідальність за атаку в Москві, «кілька разів намагалося торкнутися французької землі», заявив президент республіки.

Про це повідомив французький президент Емманюель Макрон, якого цитує Le Parisien.

За його словами, “замішаний підрозділ” ІДІЛ намагався влаштувати кілька терактів у Франції.

Президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій у РФ. Коли його спитали про теракт у Росії, він сказав, що те саме угрупування, яке причетне до подій у Crocus City Hall, здійснило кілька спроб у Франції за останні місяці.

“За останні місяці саме ця група вчинила кілька замахів на нашій території“, – сказав Макрон.

Він зазначив, що запропонував Росії “розширену співпрацю” з цього питання.

“Франція запропонувала російським службам, як нашим партнерам у регіоні, розширення співпраці у боротьбі з тероризмом, беручи до уваги інформацію, доступну нашим службам, та елементи, які можуть бути корисні росіянам“, – заявив французький лідер.