США не будуть втручатися в війну в Україні і не будуть збивати повітряні цілі, схоже на те, як було в Ізраїлі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Це різні конфлікти. Різний повітряний простір. Різна картина загроз. Президент ясно дав зрозуміти ще на початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конфлікті у військовому плані”, – сказав він під час брифінгу.

Кірбі додав, що США надають Україні необхідне озброєння для захисту її повітряного простору, але в даний момент обмежені в фінансуванні національної безпеки.

“На жаль, сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребють”.

Нагадаємо, США знищили більше 80 дронів та 6 ракет, якими Іран та Ємен атакували Ізраїль.