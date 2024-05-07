Міністерство оборони Білорусі 7 травня, слідом за аналогічним оголошенням Росії, повідомило про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї.

Про це йдеться в повідомленні білоруського Міноборони.

Раптовій перевірці підлягатимуть дивізіон оперативно-тактичного комплексу “Іскандер” та ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено відповідно до регламенту часу, встановленого Лукашенком. Про який часовий проміжок ідеться, не уточнюють.

“У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу “Іскандер” і ескадрилья літаків Су-25″, – зазначив білоруський міністр оборони Віктор Хрєнін.

Він також додав, що під час перевірки “буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами”.