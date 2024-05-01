Під Сочі в горах будується величезна резиденція Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, з готелем, рестораном і шале.

Це передає The Insider.

Журналісти Belsat і об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL провели спільне розслідування.

Розслідувачі отримали доступ до проєктних документів, які показують, що ця розкішна споруда буде мати всі зручності, включаючи басейни, кухні, кінотеатр, лазні та зону відпочинку.

Величезна ділянка, де триває будівництво, розташована в елітному гірськолижному курортному селищі Красна Поляна.

За даними джерела, цей маєток будується для Лукашенка його найближчими співробітниками та прихильниками, але це будівництво проводиться досить таємно, і розслідувачі підкреслюють, що компанії, що відповідають за будівництво, старанно стережуться розголосу.

У Belsat припускають, що цей маєток Лукашенко використовуватиме після того, як залишить президентську посаду або добровільно, або вимушено. А будувати резиденцію за межами Білорусі Лукашенко вирішив, очевидно, після виборів і подальших протестів 2020 року.