Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про розміщення "кількох десятків" російських тактичних ядерних збройних систем на території своєї країни відповідно до угоди, укладеної між ним та президентом РФ Володимиром Путіним минулого року.

Про це Олександр Лукашенко сказав на VII засіданні Всенародних зборів 25 квітня.

Він також наголосив, що “ризик військових інцидентів на кордоні його країни з Україною є досить високим”.

Лукашенко запевнив Польщу, стверджуючи, що від Білорусі не варто очікувати агресивних дій.

Крім того, він додав, що Білорусь, з усім тим, перекинула кілька “боєздатних батальйонів з Вітебської області”, розташованої на кордоні з Росією, до західних кордонів країни.