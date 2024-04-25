Олександр Лукашенко

Про це Олександр Лукашенко сказав на VII засіданні Всенародних зборів 25 квітня.

Він також наголосив, що “ризик військових інцидентів на кордоні його країни з Україною є досить високим”.

Лукашенко запевнив Польщу, стверджуючи, що від Білорусі не варто очікувати агресивних дій.

Крім того, він додав, що Білорусь, з усім тим, перекинула кілька “боєздатних батальйонів з Вітебської області”, розташованої на кордоні з Росією, до західних кордонів країни.

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