Про це Олександр Лукашенко сказав на VII засіданні Всенародних зборів 25 квітня.
Він також наголосив, що “ризик військових інцидентів на кордоні його країни з Україною є досить високим”.
Лукашенко запевнив Польщу, стверджуючи, що від Білорусі не варто очікувати агресивних дій.
Крім того, він додав, що Білорусь, з усім тим, перекинула кілька “боєздатних батальйонів з Вітебської області”, розташованої на кордоні з Росією, до західних кордонів країни.
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