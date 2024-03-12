Представники Disney Entertainment пояснили, чому не включили нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” в скорочену міжнародну телеверсію церемонії “Оскар”. В компанії послались передовсім часові на обмеження, передбачені для короткої версії шоу. Джерело: Голос Америки

У компанії повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. За словами представників Disney Entertainment, вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь — упродовж процесу планування декілька тижнів тому.

“Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі “20 днів у Маріуполі”, до скороченої версії включено”, — заявили в Disney Entertainment.

В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. Disney Entertainment заявили, що звернулись до Суспільного про те, у якому вигляді церемонію транслювали в Україні.

Раніше у Суспільному повідомили, що у скороченій міжнародній телеверсії нагородження “Оскар” організатори вирізали номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, у якій перемогла українська стрічка “20 днів у Маріуполі”.

Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited, заявив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін: “Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії “Оскар”.

Нагадаємо, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту”.