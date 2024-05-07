Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї зробила заяву щодо інформації України та Росії, які зазначають про застосування хімічної зброї одна одною.

Про це йдеться у заяві Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

“Секретаріат Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відстежує ситуацію на території України від початку війни в лютому 2022 року у зв’язку з обвинуваченнями у використанні токсичних хімікатів як зброї. І Російська Федерація, і Україна обвинуватили один одного і повідомили Організації про це… Інформація, надана Організації обома сторонами, а також інформація, наявна в розпорядженні Секретаріату, недостатньо обґрунтована”, – зазначається у повідомленні

В ОЗХЗ говорять, що ситуація залишається нестабільною і вкрай тривожною щодо можливого відновлення використання токсичних хімікатів як зброї.

Раніше, 1 травня, США оголосили, що вони запровадили нові заходи щодо Російської Федерації за її повномасштабну війну і застосування хімічної зброї проти України, зокрема за використання нею хлорпікрину, а також засоби боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни. Своєю чергою Російська Федерація заперечує застосування такої зброї.