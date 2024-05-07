Зброя для ЗСУ в рамках військової допомоги від Італії може використовуватися лише в межах кордонів України.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє ANSA.

“Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України”, – йдеться у повідомленні.

Таяні також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну.

За його словами, рішення НАТО приймає безпосередньо НАТО, а держава є частиною Альянсу. Очільник МЗС Італії додає, що країна не воює з Росією і в них виступають проти відправлення військ, які б вели боротьбу з росіянами.