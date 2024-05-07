Видання повідомляє, що президент Литви Гітанас Науседа закликав до поліпшення відносин з Китаєм після того, як три роки тому відкриття торгового представництва з Тайванем спровокувало розрив між країнами.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Президент Гітанас Науседа заявив, що, хоча він і вважає створення торгового представництва “в принципі позитивним”, воно повинно використовувати слово “Тайбей”, а не “Тайвань”, відповідно до міжнародних стандартів, щоб розрядити напруженість у відносинах з Пекіном.

“Це може послужити сигналом з боку Литви для нормалізації дипломатичних відносин з Китаєм“, — висловив думку Науседа.

Ці коментарі зроблені на фоні європейського турне президента Китаю Сі Цзіньпіна, який під час поїздки до Франції в понеділок 6 травня застеріг від “нової холодної війни”, оскільки ЄС все більше зближується з США в питаннях безпеки й торгівлі. Цього тижня китайський лідер вирушить до Сербії, а потім до Угорщини, намагаючись розширити інвестиції у Східну Європу.

“Усі кроки повинні включати діалог на основі взаємоповаги з усіма зацікавленими сторонами і узгоджуватися як з Тайванем, так і з Китаєм”, – додав президент Литви.