Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.
Як з’ясувалося, одним із затриманих виявився 31-річний уродженець Сумщини.
Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону.
Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП, а представник ТЦКтаСП вручив військовозобов’язаному повістку.
Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.
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