На Волині двоє чоловіків через річку Західний Буг намагалися незаконно потрапити у Польщу. Обом представники ТЦК вручили повістки.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

Як з’ясувалося, одним із затриманих виявився 31-річний уродженець Сумщини.

Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону.

Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП, а представник ТЦКтаСП вручив військовозобов’язаному повістку.

Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.