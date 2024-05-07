Кабінет Міністрів України продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою уряду №76.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 7 травня 2024 року. Продовження стосується тих відстрочок, що не закінчилися на день ухвалення постанови, та відбуватиметься автоматично.

Також наголошується, що 18 травня 2024 року набуде чинності закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, зараз Кабінет Міністрів працює над розробкою відповідних урядових актів.

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони і населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», – йдеться у повідомленні міністра.