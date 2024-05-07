Про це Мінцифра повідомила у Telegram.

Також у WhatsApp, окрім каналу Дії, з’явилися ресурси самої Мінцифри та її очільника Федорова.

Рішення з’явилося з огляду на погрози стосовно блокування Telegram. Призначенням цих каналів є публікація офіційної інформації.

“Турбуємось, щоб українці отримували перевірену інформацію з офіційних джерел, — розширюємо канали комунікації держави у смартфоні”, – йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп від “Євросолідарності” Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram.

28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Повідомляли, що не працюють такі боти, як Єворог, офіційні боти ГУР та СБУ тощо. Після того заблоковані ресурси відновили роботу.