Про це повідомили в ДСНС.
“На Донеччині на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, серед яких 1 дитина. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 року народження і хлопчика 2011 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Отже, від російського авіаудару загинули три людини: двоє дорослих, чоловік та жінка, та підліток.
Крім того, під час цього обстрілу були поранені дві жінки.
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