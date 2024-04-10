Про це повідомили в ДСНС.

“На Донеччині на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, серед яких 1 дитина. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 року народження і хлопчика 2011 року народження”, — йдеться у повідомленні.

Отже, від російського авіаудару загинули три людини: двоє дорослих, чоловік та жінка, та підліток.

Крім того, під час цього обстрілу були поранені дві жінки.