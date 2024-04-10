Сили РФ за минулу добу завдали 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, а також 149 разів обстріляли позиції українських підрозділів та населені пункти з реактивних систем залпового вогню — за добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.

Про це в своєму ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено”, — йдеться у зведенні.

Під вогонь артилерії потрапили більше 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони російських військ.