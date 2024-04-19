Сьогодні, 19 квітня, в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулося прощання із сержантом 59-ї бригади ЗСУ Павлом Петриченком, який загинув за день до свого 32-річчя.

Павлом Петриченко загинув під час виконання бойового завдання 15 квітня на Донецькому напрямку.

Прощання провели у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Павло загинув за день до свого дня народження.

Віддати шану полеглому військовому прийшла понад тисяча людей: рідні, побратими, активісти, громадський та політичний діяч Сергій Притула, ведучий Євген Яновський, військовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм, активіст та блогер Сергій Стерненко.

В понеділок, 15 квітня, сестра Павла, Марина Петриченко, повідомила, що на фронті під час виконання бойового завдання загинув її брат. Павло був відомими активістом та молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади. Він належав до засновників руху “Хто замовив Катю Гандзюк?”, долучався до багатьох акцій та громадських ініціатив.

У березні Павло Петриченко створив петицію із закликом обмежити гральний бізнес. 29 березня петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.