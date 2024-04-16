Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що зараз на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.

“Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані”, – наголосив глава держави.

Також Зеленський згадав за автора петиції щодо обмеження онлайн-казино.

Він зазначив, що автор петиції про обмеження онлайн-казино, із якої розпочалася нинішня дискусія, воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади молодший сержант Павло Петриченко, загинув учора у бою. Президент висловив співчуття його рідним, близьким, друзям.

«Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам’ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність. Я упевнений: так і буде», – висловився Зеленський.