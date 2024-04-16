Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

Там зазначили, що ведеться постійна робота, спрямована на вдосконалення чинної організаційної структури. Таку роботу проводять і у бригадах ЗСУ.

Це пояснюють тим, що необхідно підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть “другого шансу” і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

“У нашого ворога більше ресурсів і він не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК “Правий Сектор”, які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.

Розформування розпочали через “просідання” підрозділу “ДУК” на напрямку Часового Яру. Однією з причин виявили різне ставлення управління “ДУКу” до військовослужбовців з “Правого сектора”.

26 січня 2024 року у 67-й ОМБр ДУК повідомили, що Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота “Гонор” та окремі групи бійців 1-го ОШБ покинули лави 67-ої ОМБр “ДУК” та перевелися в іншу бригаду.