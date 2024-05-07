Як повідомляли в ДПСУ раніше, було зафіксовано 25 випадків виявлення тіл чоловіків на річковій ділянці кордону.

У річці Тиса знайшли тіла трьох потопельників, повідомляє 7 травня Державна прикордонна служба України.

«Про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини», – йдеться у повідомленні.

У службі додали, що у співпраці з МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох чоловічих тіл. Як зазначається, одному загиблому було 20 років.

У Державній прикордонній службі повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксовано 25 випадків виявлення тіл чоловіків на річковій ділянці кордону. Деяких потопельників виявляли румунські прикордонники.