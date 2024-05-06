Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Це сталося у понеділок вранці, 6 травня.

“Озброївшись” паспортом сестри, невибагливим “фешн луком”, макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки спритник потрапив у прикордоння”, – йдеться у повідомленні.

Водночас чоловік надалі стверджував, що він громадянка України і надав для перевірки паспорт.

“Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”, справу скерували до суду”, – розповіли в ДПСУ.