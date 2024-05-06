Держприкордонслужба повідомляє про 1060 припинених спроб надання неправомірної вигоди на майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

1060 припинених спроб на майже 11,3 млн грн: саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску на державному кордоні з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану.

Протягом квітня припинено 50 спроб надання неправомірної вигоди на суму понад 660 тис. грн. У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом Держприкордонслужби антикорупційного законодавства.

У більшості випадків спроби правопорушень чинили особи призовного віку, які намагались незаконно виїхати за межі території України. На виявлені правопорушення здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.

У ДПСУ нагадують, що обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.