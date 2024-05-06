Тіло чоловіка, який намагався перетнути річку, виявили зі свого боку румунські прикордонники на узбережжі Тиси. Тіло передали прикордонникам України.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

“Загиблим є чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника”, — йдеться в повідомленні.

За данимиДПСУ, від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидві сторони ріки, знайшли тіла семерих чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на річковій ділянці кордону знайшли чоловічих 25 тіл.