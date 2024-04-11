У Вільнюсі відбулася, зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою перед участю в саміті Триморʼя.

Про це повідомляє Президент України у своєму Instagram

Головна тематика – наша спільна сила.

“Поінформував Гітанаса про наслідки російських ударів цієї ночі та наші нагальні потреби в ППО. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї. Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Також говорили й про політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – про конкретні кроки, які варто зробити цього року.