У Вільнюсі відбулася, зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою перед участю в саміті Триморʼя.
Про це повідомляє Президент України у своєму Instagram
Головна тематика – наша спільна сила.
“Поінформував Гітанаса про наслідки російських ударів цієї ночі та наші нагальні потреби в ППО. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї. Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки”, – йдеться у повідомленні.
Також говорили й про політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – про конкретні кроки, які варто зробити цього року.
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