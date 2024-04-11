За словами міністра, частину обладнання буде розібрана на запчастини, а частина може бути використана безпосередньо.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що його країна надасть допомогу Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, передавши обладнання з нині неробочої Вільнюської ТЕС, а також частину устаткування з Ігналінської АЕС та складів енергетичних компаній.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що в Україну також буде відправлений великий трансформатор.

За інформацією видання Вільнюська ТЕЦ не працює з 2016 року, але попри це на станції забезпечується профілактична експлуатація та проходять планові випробування.

«Ми дамо їм все необхідне. У Харкові зруйновано 80% всієї мережі — як теплової, так і електричної — у Харкові. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та сектор опалення до зими, що буде дуже і дуже складно», — зазначив Дайнюс Крейвіс.

Як пише LRT, Крейвіс також наголосив, що така підтримка не вплине на ситуацію в Литві, якщо настане день «Х».

“Ми встановлюємо системи протидії безпілотникам, сонарні системи на морському дні, і ми дуже уважно стежимо за цим фізичним захистом. Але на додаток до цього, компанії зобов’язані зберігати близько 20% всього необхідного обладнання. Основні компоненти. Це, напевно, відповідь на це питання. Ми плануємо, як має працювати система у випадку агресії, якщо якесь обладнання вийде з ладу”, — додав він.