Україна усвідомлює, до яких дій у війні готується Росія, тому спільно із партнерами варто підготувати відповідь.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що наразі поступово планується робота України із партнерами на найближчі місяці.

“Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей“, — заявив президент.

Глава держави також повідомив, що заслухав “тривалу й детальну” доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – про дії Сил оборони на ключових напрямках, захист і зміцнення українських позицій, тиск на позиції окупантів, ключові плани оборонних та активних дій на найближчий час.

Нагадаємо, що 3 квітня Зеленський повідомив, що росіяни планують мобілізувати 300 000 додаткових військових на початок літа.