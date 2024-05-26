Про це заявив генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девід Дептул в інтерв’ю АрміяInform.
“Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.
Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил”, — зазначив він.
Також нагадаємо, що раніше Le Monde повідомляли, що Україна часто атакує об’єкти в анексованому Криму з метою створення безпечних умов для отримання винищувачів F-16.
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