Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх справ (з питань розвитку) заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
«У порядку денному зустрічі сьогодні кілька важливих тем. Перша – це допомога для України, яка також є пріоритетом для Латвії. Ми зараз спрямовуємо близько 1 відсотка від ВВП для допомоги Україні, надаємо їй широкий пакет підтримки.
Міністри поглянуть на український план та Український фонд, на реформи, на здатність України підтримувати саму себе, а також здійснювати реформи з огляду на майбутнє розширення – її здатність виконувати зобов’язання країни-члена у майбутньому, а також (підтримувати) функціонування всієї країни», — сказала керівниця зовнішньополітичного відомства Латвії.
Щодо “інавгурації” Володимира Путіна, представниця уряду Латвії заявила, що жодна європейська країна не повинна брати участь у цьому заході.
«Наше послання є дуже чітким. Це голова держави-агресора, який порушив головні положення Хартії ООН. Це лідер, який переслідується МКС (Міжнародним кримінальним судом) за воєнні злочини, проти якого прокурор видав ордер (на арешт – ред.).
Тож жодна країна не має брати участі, зовсім, навіть на рівні глав (дипломатичних) місій», — підкреслила Браже.
Варто зазначити, що сьогодні в Брюсселі відбувається засідання Ради міністрів ЄС з зовнішніх справ, де обговорюється Український план відновлення й реформ.
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