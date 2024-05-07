Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх справ (з питань розвитку) заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

«У порядку денному зустрічі сьогодні кілька важливих тем. Перша – це допомога для України, яка також є пріоритетом для Латвії. Ми зараз спрямовуємо близько 1 відсотка від ВВП для допомоги Україні, надаємо їй широкий пакет підтримки.

Міністри поглянуть на український план та Український фонд, на реформи, на здатність України підтримувати саму себе, а також здійснювати реформи з огляду на майбутнє розширення – її здатність виконувати зобов’язання країни-члена у майбутньому, а також (підтримувати) функціонування всієї країни», — сказала керівниця зовнішньополітичного відомства Латвії.