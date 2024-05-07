Путін вже був засуджений Міжнародним Кримінальним Судом і несе відповідальність за війну в Україні. Тому присутність представників країн ЄС на його "інавгурації" в будь-якому форматі суперечила б позиції Євросоюзу.

Про це у Брюсселі у вівторок, перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх справ (з питань розвитку), заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Путін є звинуваченим Міжнародним кримінальним судом. У нас відбулася дискусія з країнами-членами – ми маємо долучитися, не маємо долучитися, на якому рівні – посли, повірені у справах… Але для мене позиція була дуже чіткою. Було б дуже важко для України та для багатьох людей по всьому світу це зрозуміти. Ми вважаємо Путіна таким, що був засуджений МКС, що він відповідає за війну в Україні. Ми оскаржили ці вибори, які не були ані вільними, ані справедливими – і після усього ми долучимося до інавгурації? Це могло б бути очевидне протиріччя», — сказав Боррель.

Він висловив стійке переконання, що правильною позицією для країн-членів було б не відвідувати «інавгурацію» Путіна у будь-якому форматі.

«Тож моя порада для країн-членів була – не долучатися. Сподіваюся, що багато з них, більшість із них, дослухаються цієї поради. Але країни-члени є повністю суверенними в тому, щоб вирішувати – йти туди або ні. Сподіваюся, більшість не піде. Це було б правильним рішенням», — додав Боррель.

Деякі країни вже заявили, що їхні представники не будуть брати участь у цьому заході, включаючи Німеччину, Чеську Республіку, країни Балтії та інші. Як повідомлялося, “інавгурація” російського очільника Путіна запланована на сьогодні, 7 травня.