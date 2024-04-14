Перші пілоти з України вже завершили інтенсивне навчання на винищувачах F-16, яке вони проходили у Великій Британії. Наступна країна, де вони продовжать підготовку — це Франція.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

“Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції”, — йдеться у повідомленні.

Британське МО також показало фотографії українських пілотів, які навчалися на бойових літаках F-16.

Раніше речник Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш говорив про те, що дві передові групи українських пілотів перебувають на навчанні у Данії та США, де вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16.