Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
“Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції”, — йдеться у повідомленні.
Британське МО також показало фотографії українських пілотів, які навчалися на бойових літаках F-16.
Раніше речник Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш говорив про те, що дві передові групи українських пілотів перебувають на навчанні у Данії та США, де вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16.
- Коли відбудеться передача, розголошувати не варто, аби ворогу була несподіванка, — Ілля Євлаш про F-16 для України
- Єнс Столтенберг вважає, що поява F-16 в Україні кардинально не вплине на війну
- Стало відомо, скільки винищувачів F-16 отримає Україна від Нідерландів