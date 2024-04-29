Про це повідомила 29 квітня Херсонська обласна військова адміністрація.

«Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 60-річний чоловік, який перебував на городі», – йдеться в повідомленні.

За словами місцевої влади, пораненого чоловіка жителя доправили до лікарні у важкому стані – він зазнав вибухову травму та поранення ноги.