Про це повідомила 29 квітня Херсонська обласна військова адміністрація.
«Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 60-річний чоловік, який перебував на городі», – йдеться в повідомленні.
За словами місцевої влади, пораненого чоловіка жителя доправили до лікарні у важкому стані – він зазнав вибухову травму та поранення ноги.
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