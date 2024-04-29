За 28 квітня війська РФ атакували19 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Російські підрозділи обстрілювали Херсон, Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерку, Кізомис, Іванівку, Станіслав, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирку, Ольгівку, Дар’ївку, Дудчани .

Пошкоджено внаслідок атак п’ять приватних будинків. Зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитсадок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.

Серед цивільного населення загиблих та поранених с немає.