Близько 300 млрд доларів становить сума заморожених активів РФ. Це значно менше, ніж сума збитків, завданих Україні російськими окупантами.

Про це глава Нацбанку України Андрій Пишний повідомив у інтерв’ю “Ми-Україна“.

Він зазначив, що заморожені активи РФ Україна хоче витратити на відновлення. При цьому відбудову України Світовий банк оцінює в значно більшу суму.

“Сума заморожених активів становить десь на рівні близько 300 млрд доларів. На сьогодні Україна розглядає це як джерело покриття тих збитків, які завдала, завдає і на жаль, скоріш за все, продовжуватиме завдавати ця війна. Швидка оцінка, яку здійснив Світовий банк станом на кінець 2023 року, визначила суму завданих збитків майже на 500 млрд – цієї суми навіть недостатньо на покриття завданих збитків”, – йдеться у повідомленні Пишного.

Він додав, що розраховуватиметься, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні й для спротиву, і для компенсацій.