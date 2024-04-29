Близько 320 мільярдів доларів залучених російських активів закордоном дадуть змогу фінансувати Україну у війні до кінця 2028 року.

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться про те, що минулого тижня Україна отримала від США життєво важливу допомогу у розмірі 61 мільярда доларів, однак Києву потрібен середньотерміновий план фінансування, щоб протистояти натиску РФ. Залучення заморожених активів РФ для надання компенсації за збитки, завдані війною, має бути центральною темою в цьому контексті.

Reuters зазначає, що США пропонують відкрити новий збір коштів для Києва шляхом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в Euroclear, кліринговій палаті в Бельгії, де зберігається велика частина російських активів. Спеціалізована компанія, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, та виплатить прибутки Україні.

“Це рішення допоможе, але не змінить правила гри, оскільки це дасть змогу фінансувати Україну менш ніж пів року. Однак отримання Києвом 320 мільярдів доларів — це зовсім інша річ. Це дасть змогу фінансувати військові дії щонайменше до кінця 2028 року”, – йдеться у повідомленні.

За словами авторів, якщо війна закінчиться до 2028 року, ці кошти можна використати для відновлення України, на що потрібно, за оцінками Світового банку, близько 486 мільярдів доларів.