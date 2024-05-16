Про це розповів військовослужбовець 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав. Воїн не називає прізвище з міркувань безпеки.

Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції Збройних Сил на Лимано-Куп’янському напрямку Донеччини.

«Росіяни концентрують свої спроби штурму на населені пункти Терни і Невське. Тому що це найближчий шлях до Лимана, що на даний момент є для них стратегічною ціллю», — сказав військовий.

За його словами, російська армія понад місяць намагається прорвати українську оборону, щоб вийти на Лиман з подальшим стратегічним рухом на Слов’янськ та Куп’янськ, однак їм цього не вдається.