Про це розповів військовослужбовець 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав. Воїн не називає прізвище з міркувань безпеки.
Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції Збройних Сил на Лимано-Куп’янському напрямку Донеччини.
«Росіяни концентрують свої спроби штурму на населені пункти Терни і Невське.
Тому що це найближчий шлях до Лимана, що на даний момент є для них стратегічною ціллю», — сказав військовий.
За його словами, російська армія понад місяць намагається прорвати українську оборону, щоб вийти на Лиман з подальшим стратегічним рухом на Слов’янськ та Куп’янськ, однак їм цього не вдається.
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