Президентка Швейцарії Віола Амгерд висловила сподівання, що надходженням Саміту миру, запланованого на червень в Швейцарії, можна почати процес мирного врегулювання в Україні.

Про це Амгерд заявила у Берліні на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у середу, 15 травня.

Вона також зазначила, що під час зустрічі з Шольцом обговорювались питання проведення майбутнього саміту.

“Метою (мирної — ред.) конференції є започаткування мирного процесу. Необхідно обговорити наступні кроки на шляху до миру. Великі страждання постраждалого цивільного населення зобов’язують всі держави діяти”, — наголосила президентка Швейцарії.

Президентка додала, що також було висловлено думки щодо відновлення України та обговорення Конференції з питань відновлення України.

Нагадаємо, що раніше керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо повідомив, що вже 50 країн із 160 запрошених делегацій підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру.

Подія відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що в ній візьмуть участь глави держав та урядів з усіх континентів.