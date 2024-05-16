Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові, де обговорювалася ситуація на Харківщині.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час засідання він заслухав доповіді від Головкома Олександра Сирського, командувача ОСУВ “Хортиця” Юрія Содоля та командира ОТУ “Харків” Михайла Драпатого щодо поточного стану справ на території Харківщини.

“Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам”, — йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що на даний момент ситуація на Харківщині під контролем, і сили оборони завдають значних втрат окупантам.

“Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи. Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні”, — додав Зеленський.

Крім того, глава держави вислухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів щодо поточного стану справ, основних ризиків та ключових потреб, та надав відповідні доручення.