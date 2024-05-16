В Україні діють погодинні графіки відключення світла

“З 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, – йдеться у повідомленні.

Заходи були введені через збільшення споживання електроенергії в холодну погоду та недостачу потужностей електростанцій, що стало наслідком п’яти ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України, здійснених Росією з 22 березня.

Постачання електроенергії до об’єктів критичної інфраструктури залишається без змін.

Щоб дізнатися, чи будуть застосовані відключення за вашою адресою, можна скористатися декількома ресурсами. Зокрема, інформацію можна знайти на сайті YASNO або ж за допомогою бота в Telegram компанії. Також перевірити графіки планових обмежень можна на сайті ДТЕК.