Про це командування Сил спецоперацій повідомляє у Facebook.
Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.
Під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищили, ще двох взяли в полон.
“Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно”, – заявили у ССО.
- Зірвано плани ворога закріпитися у глибину Вовчанська, — Генштаб
- Генштаб: На Харківському напрямку зросла інтенсивність боїв
- Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на фронті, — Зеленський