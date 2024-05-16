На Харківському напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли у полон двох російських військовослужбовців і ще чотирьох, які чинили опір, знищили.

Про це командування Сил спецоперацій повідомляє у Facebook.

Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.

Під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищили, ще двох взяли в полон.

“Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно”, – заявили у ССО.