Голова наглядової ради “Центренерго” Андрій Гота повідомив про це в коментарі для “Інтерфакс-Україна”.
Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа у турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню, і всі працівники, які перебували там під час обстрілів, залишилися живими.
Також міський голова Українки, міста у Київській області, Олександр Туренко, закликав мешканців підготуватися до можливих наслідків масованого обстрілу 11 квітня.
Він рекомендував жителям закрити вікна, зарядити пристрої та запастися водою через шкідливі продукти горіння у повітрі.
“Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне.
При повітряних тривогах укотре закликаю – біжіть в укриття!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці повідомлялося, що під час масованого обстрілу 11 квітня на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури.
Російські війська запустили 82 ракети та шахеди по Україні у ніч на 11 квітня, проте українські військові збили 57 з них. Основним напрямком атаки була Львівська область.