Голова наглядової ради “Центренерго” Андрій Гота повідомив про це в коментарі для “Інтерфакс-Україна”.

Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа у турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню, і всі працівники, які перебували там під час обстрілів, залишилися живими.

Також міський голова Українки, міста у Київській області, Олександр Туренко, закликав мешканців підготуватися до можливих наслідків масованого обстрілу 11 квітня.

Він рекомендував жителям закрити вікна, зарядити пристрої та запастися водою через шкідливі продукти горіння у повітрі.

“Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю – біжіть в укриття!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що під час масованого обстрілу 11 квітня на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури.

Російські війська запустили 82 ракети та шахеди по Україні у ніч на 11 квітня, проте українські військові збили 57 з них. Основним напрямком атаки була Львівська область.