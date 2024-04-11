Щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області росіяни завдали зранку 11 квітня.

Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.

За його інформацією, на цю хвилину даних про поранених чи загиблих немає.

Перший вибух пролунав о 05:01. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Харкова.

У найближчі години не працюватиме метро, повідомив міський голова Ігор Терехов о 05:32.

“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”, — сказано у повідомленні.