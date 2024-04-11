Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.
За його інформацією, на цю хвилину даних про поранених чи загиблих немає.
Перший вибух пролунав о 05:01. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Харкова.
У найближчі години не працюватиме метро, повідомив міський голова Ігор Терехов о 05:32.
“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням.
Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”, — сказано у повідомленні.
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