Велика Британія вкотре надала Україні військову допомогу. До нового пакету увійшли ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси та дрони.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у соцмережі Х.

“Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб вона мала те, що їй потрібно, щоб відштовхнути Путіна. Саме це сьогодні зробила Великобританія”, – написав Шаппс.

Він повідомив, що Велика Британія надала Україні понад один мільйон різноманітних боєприпасів, 80 ракет для систем протиповітряної оборони, 20 автомобілів-амфібій, 20 систем розмінування, чотири тисячі одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами, а також безпілотники дальньої дії.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини спільно з Міністерством фінансів готує запит на виділення додаткових 3,8 млрд євро для України. Цей запит буде поданий на затвердження у парламенті у червні з метою надання фінансової підтримки Україні.