Російські загарбники чи не щодня гатять по колись одному з найбільших міст України. Ворог переслідує свою основну мету — зробити все, аби знищити місто та зробити його не придатним до життя.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Вони хочуть, щоб люди не жили, не гуляли, не ремонтували, не займалися містом, не працювали — щоб не було життя в Харкові. Тому їм потрібно все зруйнувати, залякати. Але вони не розуміють, що сьогодні неможливо залякати цих людей. Ми як ніколи згуртовані. І коли кажуть, що це незламне місто, то так і є”, — сказав Терехов.

Він нагадав, що раніше саме Харків був столицею Української Народної Республіки, тому для росіян він залишається важливим центром. Однак чутки про нібито ймовірне захоплення Росією Харкова міський голова відкинув.

“Неважливо який в них план, важливо яку ми будемо давати відсіч і як зробити так, щоб вони не здійснились. Я впевнений, що ці балачки та ІПСО (щодо захоплення Харкова, — “Межа”) – це справжня інформаційна війна, яка ведеться проти України в цілому, й зокрема Харкова. І ми маємо всі разом протидіяти цьому”, — наголосив Терехов.