Про це повідомляє Національна поліція України.
Сьогодні, 22 квітня, прощання відбулася у рідному місті Максима – Бершаді. Віддати шану Максиму Зарецькому прийшли його рідні близькі, керівники та особовий склад поліції Вінниччини й представники органів місцевого самоврядування. Словами скорботи та живим коридором – провели в останню путь загиблого побратима колеги та містяни.
Молодий, мужній та щирий патріот своєї країни присвятив півтора року життя службі в поліції. Він сумлінно дотримувався рядків з Присяги, які колись виголосив, приєднуючись до лав Національної поліції: “Урочисто присягаю вірно служити Українському народові…”.
Правоохоронці просто виконували свою роботу, аби наші вулиці були безпечні. І нам боляче від того, що за спокій іноді сплачують життям.
“Перед смертю Максим встиг поранити одного з нападників, чим врятував свого колегу, не маючи ані краплі страху та не зволікаючи ні на мить, – сказав начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко”, – наголосили у відомстві.
Завдяки оперативній та злагодженій роботі Національної поліції, на момент прощання фігуранти, які позбавили життя молодого правоохоронця, затримані та перебувають у слідчому ізоляторі.
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