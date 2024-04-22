20 квітня куля злочинця обірвала життя 20-річного поліцейського сектору реагування патрульної поліції, який намагався врятувати напарника від нападу на їхній екіпаж під час виконання ними службових обовʼязків.



Про це повідомляє Національна поліція України.

Сьогодні, 22 квітня, прощання відбулася у рідному місті Максима – Бершаді. Віддати шану Максиму Зарецькому прийшли його рідні близькі, керівники та особовий склад поліції Вінниччини й представники органів місцевого самоврядування. Словами скорботи та живим коридором – провели в останню путь загиблого побратима колеги та містяни.

Молодий, мужній та щирий патріот своєї країни присвятив півтора року життя службі в поліції. Він сумлінно дотримувався рядків з Присяги, які колись виголосив, приєднуючись до лав Національної поліції: “Урочисто присягаю вірно служити Українському народові…”.

Правоохоронці просто виконували свою роботу, аби наші вулиці були безпечні. І нам боляче від того, що за спокій іноді сплачують життям.

“Перед смертю Максим встиг поранити одного з нападників, чим врятував свого колегу, не маючи ані краплі страху та не зволікаючи ні на мить, – сказав начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко”, – наголосили у відомстві.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі Національної поліції, на момент прощання фігуранти, які позбавили життя молодого правоохоронця, затримані та перебувають у слідчому ізоляторі.