Нападник проведе 2 місяці за ґратами без права внесення застави.
Про це повідомляє МВС України.
“Вночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. Двоє чоловіків, які знаходилися всередині, відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник дістав поранень”, – йдеться у повідомленні.
На території Вінницької та Одеської областей було введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб нападників затримано. Досудове розслідування триває.
“Другому підозрюваному суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Підозрюваний — 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство”, – підтвердили у Національній поліції.
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