Нападник проведе 2 місяці за ґратами без права внесення застави.

Про це повідомляє МВС України.

“Вночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. Двоє чоловіків, які знаходилися всередині, відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник дістав поранень”, – йдеться у повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей було введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб нападників затримано. Досудове розслідування триває.

“Другому підозрюваному суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Підозрюваний — 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство”, – підтвердили у Національній поліції.