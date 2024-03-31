Наразі комунальники забивають вибиті вікна мешканцям. Росіяни вже вдруге бʼють поруч із цими будинками за останній тиждень. Деякі з мешканців лише пару днів тому встановили нові вікна у свої оселі.

До слова, на Харківщині продовжують діяти обмеження електроенергії.

Через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення.

«Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо», – додають в енергетичній компанії.

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