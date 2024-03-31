Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову є двоє поранених .

“Постраждав багатоквартирний житловий будинок – вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту»”, інформує у своєму ТГ-каналі Ігор Терехов

Нагадаємо, вчора вночі росія вдарила по району житлової забудови у Шевченківському район міста. Про це повідомив очільник міста.