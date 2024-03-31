Завдяки цьому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

На річці Тиса на Закарпатті хочуть побудувати порт із мультимодальним терміналом.

Про це повідомляють у Закарпатьскій ОВА.

Із запитом про виділення земельної ділянки для такого об’єкта звернулося державне підприємство “Адміністрація річкових портів”.

У відомстві зауважують, що мультимодальний термінал – це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо.

Він може бути розташований на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

Як стверджують в ОВА, завдяки реалізації цього проєкту можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

“Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити”, – повідомили у Закарпатській ОВА.

Наразі у відомстві вивчають документальну базу, проблемні питання та комунікують з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту.

Про строки та необхідні інвестиції у реалізацію проєкту будівництва річкового порту не повідомляється.