Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання зафіксовані у двох районах міста.

“Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених”, — написав мер.

«Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови», – повідомляв він раніше.

За попередніми даними, у Холодногірському районі одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Терехов також попереджав містян, що зберігається загроза повторних ударів КАБами.

Оновлено: потім Терехов повідомив, що вже відомо про двох загиблих та шістьох поранених. Але смерть другої людини не підтвердилась, проте постраждалих тепер семеро.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що зафіксовані удари біля паркової зони. Він як і Терехов вказав, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі.