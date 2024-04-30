За минулу добу армія РФ здійснила обстріли близько 18 населених пунктів на Харківщині. Внаслідок ударів поранено двох чоловіків. Один з них у важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора о 18:20 російській сили вдарили двома КАБами по Харкову. 42-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Удари в землю зафіксували в Київському районі. В одному з житлових комплексів пошкоджені фасад та скління вікон будинку.

За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних обстірлів зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова.

О 23:30 29 квітня у Куп’янську-Вузловому внаслідок удару керованою авіційною бомбою поранений 67-річний чоловік. Пошкоджений будинок

У вівторок, 30 квітня, о 02:00 росіяни вдарили по селу Загризове Борівської громади керованим боєприпасом. Пошкоджені фасади й вікна семи приватних будинків і дві господарчі споруди.

О 18:11 29 квітня у селі Великі Проходи Дергачівської громади у лісосмузі підірвався на міні “Пелюстка” 59-річний чоловік. Його госпіталізували.