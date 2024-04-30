Слідство вважає, що військове керівництво ЗС Росії свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом — щоб вбити якнайбільше мирних жителів.

Про це повідомляє генеральний прокурор Андрій Костін у Facebook

“Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані”, — написав він.

Генпрокурор підтвердив, що РФ завдала удару балістичною ракетою “Іскандер” із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої,за словами Костіна, може призвести до значних жертв серед мирного населення.

В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.

Слідство має підстави вважати, що рішення про використання такого обзброєння було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців, додав правоохоронець.

“Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст”, — запевнив він.